Официальный Баку решительно отверг провокационное заявление главы МИД Франции

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергло заявление министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, прозвучавшие 6 мая во французском Сенате и направленное против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, использование французским министром в отношении Карабахского региона - суверенной территории Азербайджана - термина "Н̶а̶г̶о̶р̶н̶ы̶й̶ ̶К̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶" является неприемлемым.

"Мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями и выражающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия, в период, когда после Отечественной войны, проведенной в соответствии с нормами и принципами международного права, в регионе сформировались условия для устойчивого мира.

Игнорирование факта разрушения сотен мечетей и других объектов культурного наследия на азербайджанских территориях в период оккупации со стороны Армения, а также комментарии французского министра по поводу демонтажа некоторых сооружений, оставшихся с периода оккупации, наряду с неуместными ссылками на разбирательства в Международном суде ООН, являются наглядным проявлением двойных стандартов", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенной территории Азербайджана, являются частью национального культурного наследия страны и охраняются независимо от их происхождения, а также светской или религиозной принадлежности.

"Заявления Франции о необходимости направления оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана являются явным искажением реальности. Именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проведения подобных миссий, однако, к сожалению, их реализация была заблокирована, в том числе, из-за позиции Армении и Франции. Этот факт подтвержден самим ЮНЕСКО в отчете за 2005 год. Подобные заявления французского министра не способствуют построению устойчивого и подлинного мира в регионе", - добавил он.