В Бакинском порту ведутся работы по расширению мощности до 25 млн тонн

В Бакинском порту ведутся работы по расширению мощности до 25 миллионов тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов сегодня в Баку во второй день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

"В последние годы перебои в глобальных цепочках поставок ясно показали, что эффективные, устойчивые и хорошо скоординированные транспортные коридоры имеют решающее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте укрепление взаимосвязанности и поддержание бесперебойного движения товаров стало общим приоритетом", - сказал замминистра.

По его словам, расположенный на пересечении основных восточно-западных и северо-южных торговых маршрутов, Азербайджан служит естественным мостом между Европой и Азией: "Используя это преимущество, страна уделяет особое внимание развитию Среднего коридора, который занимает центральное место в национальной стратегии".

С.Мамедов добавил, что для реализации этого видения в виде конкретного плана действий Азербайджан принял Национальный план транзитных перевозок на 2024- 2026 годы, который представляет собой комплексную дорожную карту по укреплению транзитного потенциала страны: "План сосредоточен на четырех основных направлениях: развитие физической инфраструктуры, повышение операционной эффективности, усиление координации с международными партнерами и цифровизация транспортных процессов".

"Азербайджан последовательно инвестирует в крупные инфраструктурные проекты для обеспечения "бесшовных" транспортных связей по всей Евразии. Ключевым примером является железная дорога Баку-Тбилиси- Карс, которая играет центральную роль в Среднем коридоре и имеет текущую пропускную способность до 5 миллионов тонн в год.

В дополнение к этому, Бакинский порт служит крупным мультимодальным хабом на Каспийском море с текущей мощностью 15 миллионов тонн, при этом ведутся работы по расширению до 25 миллионов тонн", - сказал замминистра.