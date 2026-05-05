У Белого дома открыли огонь во время выступления Трампа

Во время выступления президента США Дональда Трампа у Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба.

Как сообщает Day.Az, после инцидента прилегающие улицы были оцеплены силами безопасности.

По данным Секретной службы США, сотрудники ведомства открыли огонь по нападавшему, в результате чего он был ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются, ведется расследование.

Напомним, что это уже второй подобный случай за последний месяц в районе Белого дома. 26 апреля вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.