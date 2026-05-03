Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные небольшие дожди и туман. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в целом ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются осадки. В отдельных местах возможны грозы и град. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18° тепла.

