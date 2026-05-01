Автор: Мехти Ахмедзаде

В Азербайджане не раз отмечали значимость проекта TRIPP, он же "Маршрут Трампа", не только для всего региона, но и непосредственно для самой Армении. Плюсов действительно много, и армянское правительство это со временем поняло. Но теперь о плюсах этих начали говорить и в оппозиции. Одним из таких говорунов является Арман Татоян. Правда, сказал он все, как всегда, "по-своему".

В комментарии армянским СМИ экс-омбудсмен заявил, что соглашением, реально обеспечивающим мир для Армении, сегодня является проект TRIPP.

"Реализация TRIPP возможна только при нескольких условиях: когда произойдет полная разблокировка Армении, а азербайджанские вооруженные силы будут выведены с территории Армении, то есть будет осуществлена деоккупация", - высказался он. По его словам, без выполнения этих требований реализация проекта TRIPP невозможна. "Мы будем вести переговоры с американскими властями, в том числе с Трампом. А не так, как действующая власть, которая скрывает и "растрачивает" американское посредничество, а также, подчиняясь, выполняет требования Азербайджана, тем самым дискредитируя и посредничество, и его авторитет".

Птица-говорун из Татояна, конечно, так себе, ибо умом и сообразительностью он, как видим, не отличается.

Во-первых, TRIPP уже постепенно реализуется, и условия тут ставить никто, кроме Азербайджана, не может. Напомним Арманчику, что Армения с треском проиграла войну и капитулировала. Условия диктовать тут может только Баку. И то он этого не делает - он протягивает руку мира. Ереван тоже ответил взаимностью, и всё движется вперед.

Момент про дискредитацию США - это вообще абсурд. Азербайджан доволен? Да. Армения довольна? Да. США довольны? Да. Тогда какая, к черту, дискредитация, Арман? Какие "растраты"?

Татоян манипулирует обществом, пытаясь навязать ему страхи. Как минимум, делает он это, упоминая "оккупацию" территории Армении. Полной демаркации границ, напомним Арманчику, пока не было.

Опять-таки, послушаешь - кажется, что говорит "умные слова". Он может говорить что угодно: хоть переписывать реальность под политический заказ, хоть пытаться подгонять факты под предвыборную риторику. В преддверии выборов такие заявления - это попытка набрать очки на эмоциях и реваншистских настроениях, не более. Эти "песни" он может исполнять для своей же аудитории, такой же "темной", как и он сам.

Реальность от этого не меняется. TRIPP - это прежде всего результат политической воли Азербайджана, который выступил инициатором и ключевым двигателем этого процесса. Именно эта инициатива затем получила поддержку США, а также была воспринята и подписана к реализации Арменией в лице премьер-министра Никола Пашиняна.

О плюсах TRIPP и транзитного взаимодействия с Азербайджаном сегодня, по сути, известно уже даже самым "темным". Для кого, собственно, распинается Татоян? Внушать своим же, мол: "TRIPP тоже будет наш". Ага, мечтайте...