Джейхун Байрамов обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

1 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе телефонного разговора обсуждались азербайджано-иранские двусторонние связи, а также текущая ситуация в регионе.

Сейед Аббас Арагчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и позиции по прекращению состояния войны в регионе.

Стороны подчеркнули важность усилий в направлении обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также снижения напряженности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.