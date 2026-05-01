Баку стал мировой столицей коврового искусства

В Баку состоялось открытие II Международного форума ковра - события, выходящего далеко за пределы обычной профессиональной встречи.

Как передает Day.Az, мероприятие пройдет с 1 по 3 мая при организационном содействии ОАО "Азерхалча" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Форум, посвященный теме "Ковровая индустрия: создание стоимости, брендинг и интеграция в мировой рынок. От культурного наследия к конкурентоспособному глобальному продукту", собрал в Бакинском бизнес-центре ведущих международных экспертов, дизайнеров, производителей, исследователей, экспортеров и представителей творческой индустрии ковровой промышленности.

На открытии выступили председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, координатор по искусству и маркетингу Международного фестиваля ковра Нигяр Исмаилзаде.

Было отмечено, что мероприятие становится важной платформой на пути трансформации ковров ручной работы из элемента традиционного наследия в устойчивый и конкурентоспособный продукт на глобальном рынке.

Подчеркивалось, что форум в первую очередь ориентирован не на теоретические дискуссии, а на практический бизнес-опыт и успешные международные кейсы, уже доказавшие свою эффективность. Одной из ключевых целей форума является переход от восприятия ковра исключительно как культурного или музейного объекта к его рассмотрению как высокодоходного коммерческого продукта, способного успешно конкурировать на мировых рынках.

Отдельное внимание уделяется современным требованиям к дизайну, ведь для международного успеха важны не только традиционное качество и техника исполнения, но и соответствие ковра актуальным интерьерным тенденциям и внедрение дизайнерских инноваций.

Также было отмечено возросшее значение сторителлинга: современный покупатель обращает внимание не только на сам продукт, но и на историю его создания - культуру, труд мастера-ткача и символическое, почти сакральное значение, заложенное в каждом ковре.

В завершение подчеркивалось, что акцент форума смещен в сторону практики: вместо теоретических лекций участникам демонстрируются реальные примеры успешных стратегий продаж и экспорта зарубежных компаний и дизайнеров, уже занявших прочные позиции на мировом рынке. Форум также призван представить практическую дорожную карту как для дизайнеров, так и для производителей с целью повышения экономического потенциала сектора ковроткачества.

Мероприятие продолжилось тематическими сессиями.

Форум станет лишь началом грандиозного фестиваля - культурного марафона. Уже со 2 по 3 мая исторический центр Баку - Ичеришехер - превратится в живое пространство коврового искусства. Основная цель - представить азербайджанское ковроткачество на мировой арене, продемонстрировать его богатое наследие и перспективы дальнейшего развития, а также перенять опыт и навыки ковроткачей со всего мира.

Древние караван-сараи, площади и исторические дома станут площадками для ковровых выставок, мастер-классов и музыкальных мероприятий. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества в национальных павильонах, которые будут установлены на площади Гоша Гала. Кроме того, в галереях, расположенных в Ичеришехер, пройдут выставки нескольких известных местных и иностранных художников.

На фестивале будут также представлены выставки уникальных ковров из разных регионов, мастер-классы ткачей, где можно увидеть процесс рождения узора, перформативные программы и специальные просветительские активности для детей.

Город буквально "застелется" ковровой культурой - не в музейном, а в живом, дышащем формате.



Подобные форумы формируют новый взгляд на традиционное искусство. Ковер здесь перестает быть только объектом наследия - он становится частью современной культурной экономики, брендом страны и инструментом международного диалога.

И, пожалуй, главное - такие события возвращают ощущение, что ручная работа, символика и история все еще могут быть актуальными в цифровую эпоху.

Баку в эти дни становится не просто мировой столицей ковра - он превращается в место, где прошлое и будущее буквально сотканы в одном полотне.

Таким образом, Баку вновь стал одной из мировых точек притяжения для ценителей традиционного искусства и современного дизайна. Ковроткачество в Азербайджане давно перестало быть просто ремеслом. Это визуальный код, в котором зашифрованы орнаменты регионов, семейные традиции и эстетика целых эпох. Сегодня именно Баку становится местом, где этот язык переводится в современный глобальный формат.

Отметим, что Фестиваль ковра, посвящённый профессиональному празднику азербайджанских ковроткачей - Дню ковроткача, в этом году совпадает также с 10-летним юбилеем ОАО "Азерхалча".

Более подробно о мероприятиях по ссылке https://bakucarpetfest.az/2026/

