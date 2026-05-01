Премьер Словакии начал работать помощником водителя-экспедитора

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора, чтобы выразить солидарность с трудящимися.

Фицо рассказал, что у него есть договоренность с владельцем пекарни о том, что после инструктажа по технике безопасности он посмотрит на товар, который будут развозить.

Премьер добавил, что будет развозить продукцию пекарни по нескольким остановкам.

Издание отмечает, что производство расположено в городе Бановце-над-Бебраво на западе Словакии. Фицо добавил, что будет сопровождать водителя всю ночь, а также возьмет на себя всю физическую работу. Он подчеркнул, что не получит оплаты за свой труд.