В Исландии образовались пещеры с уникальным прозрачным льдом

В Ватнайёкюдле в Исландии сформировались ледяные пещеры с характерными голубыми стенами. Как передает Day.Az, эти пещеры являются временными природными образованиями и возникают под ледниками в результате таяния льда.
Их необычный оттенок связан с особенностями структуры льда: при его уплотнении из него вытесняются пузырьки воздуха, благодаря чему лед становится прозрачным и приобретает насыщенный голубой цвет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре