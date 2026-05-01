В Исландии образовались пещеры с уникальным прозрачным льдом

В Ватнайёкюдле в Исландии сформировались ледяные пещеры с характерными голубыми стенами.

Как передает Day.Az, эти пещеры являются временными природными образованиями и возникают под ледниками в результате таяния льда.

Их необычный оттенок связан с особенностями структуры льда: при его уплотнении из него вытесняются пузырьки воздуха, благодаря чему лед становится прозрачным и приобретает насыщенный голубой цвет.