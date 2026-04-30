К Гурбан байрамы на рынках животных введены новые правила

С приближением Гурбан байрамы правила на рынках животных будут еще более ужесточены, и продажа некоторых животных будет запрещена.

Как сообщает Day.Az, директор Центра идентификации и прослеживаемости Института пищевой безопасности Явер Мамедов отметил, что рынки животных считаются местами с высоким риском быстрого распространения инфекционных заболеваний.

По этой причине ранее приостановившие работу рынки животных уже возобновили деятельность в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами и правилами для таких рынков.

По словам Мамедова, идентификация животных также является самым надежным юридическим механизмом предотвращения краж.

В настоящее время по стране зарегистрировано и идентифицировано 972 тысячи голов скота, при этом вся информация - от данных о вакцинации до сведений о владельце - собрана в специальной базе.

Он подчеркнул, что перед выведением на рынок каждое животное обязательно должно пройти идентификацию. В противном случае в ближайшее время такие животные не будут допускаться к продаже.