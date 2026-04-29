https://news.day.az/world/1831055.html
Пакистан открыл сухопутные коридоры для транзита иранских грузов
Пакистан предлагает Ирану шесть сухопутных коридоров, которые позволят осуществлять грузоперевозкам в обход Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве торговли Пакистана.
Сообщается, что в настоящее время в порту Карачи скопилось более 3000 контейнеров, предназначенных для Ирана. Их транспортировка уже началась.
В то же время пакистанские власти определили порт Гвадар, расположенный на побережье Аравийского моря, в 70 км от границы с Ираном, как будущий крупный транзитный и логистический центр для транспортировки иранских грузов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре