Обнародованы локации проведения Фестиваля WUF13 в ряде городов Азербайджана

В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, в различных городах будет проведен Фестиваль WUF13 с целью информирования общественности страны об этом важном мероприятии.

Как сообщает Day.Az, программа фестиваля будет состоять из двух частей. В первой половине дня в городах проведения мероприятия будут организованы информационные сессии, связанные с WUF13. В 18:00 же фестиваль продолжится общественными программами, которые пройдут под открытым небом.

Фестиваль пройдет 30 апреля в парке Низами города Губа, 2 мая - в парке "Гала Хиябаны" города Лянкяран, 4 мая - в парке Гейдара Алиева города Габала, 5 мая - в парке Бахтияра Вагабзаде города Шеки, 6 мая - на площади Гейдара Алиева города Мингячевир, 8 мая - на площади имени Гейдара Алиева города Гянджа, 10 мая - на площади Победы города Ханкенди, 12 мая - в парке "Гёярчин" города Сумгайыт. Фестиваль завершится 13 мая в Баку на площади "Башня с часами", расположенной на территории Приморского бульвара.

В рамках вечерних программ посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий до широкой аудитории будут доведены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. В то же время, будет представлена подробная информация об основной теме и идеях WUF13.

Отметим, что вход на проводимые мероприятия свободный, приглашаются все желающие.