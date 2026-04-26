Поединок по боксу в Турции закончился массовой дракой

Массовой дракой закончился боксерский поединок между российским и турецким спортсменами. Соперники не разошлись по углам после окончания раунда, между ними произошла перепалка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Конфликт нарастал как снежный ком. В потасовку вмешались тренеры, затем представители команд, потом выбежала охрана, вскоре на ринг полетели стулья.

За титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии международной организации бокса боролись россиянин Сергей Горохов и турецкий спортсмен Эмирхан Калкан.

Последнему в какой-то момент показалось, будто наша команда повела себя неуважительно. Когда на ринг прорвались еще и болельщики, организаторы были вынуждены отменить все соревнования. Поединок признан несостоявшимся. Обоим боксерам грозит дисквалификация на несколько лет, исключение из рейтингов и крупные штрафы.