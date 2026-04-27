Конвейер лжи - очередная реваншистская провокация в ПАСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

Глава саргсяновской фракции "Честь имею" в парламенте Армении Айк Мамиджанян выступил на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы по поводу любимого "праздника" армянства, отмечаемого 24 апреля.

Расписывая ужасающие картины "геноцида", Мамиджанян не забыл и про добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана армян. "Многострадальные" армяне опять, мол, столкнулись с этнической чисткой, да такой, что целых 60 человек скончались по дороге в Армению. армянский реваншист употребил слово "погибли", но в данном случае оно, конечно, было совершено неуместно. Погибают на войне, при пожаре или землетрясении. А во время выезда армян из Азербайджана никаких природных катаклизмов не происходило, да и война уже закончилась.

Мамиджанян разрывает ранимые сердца депутатов ПАСЕ утверждениями, что в нашей с вами современности, в 21-м веке армяне "пытались спастись от азербайджанского режима". Ну так благодаря соплеменникам этого реваншиста, и в 20-м, и в 21-м веке региону пришлось увидеть много того, что находится за пределами человечности.

Неужели целая ПАСЕ ничего не может сделать с Баку, который что-то там "разрушает" и "оккупирует"? - возмущается армянский депутат. За то, что азербайджанскую делегацию лишили мандата, конечно, спасибо, но что дальше? - вопрошает он.

А правда, что дальше? Что еще может сделать для армянства ПАСЕ? Когда лобби удалось избавить Ассамблею от Азербайджана, армянство полагало, что это начало великих дел. Что отныне армянские интересы подомнут под себя интересы Европы и все пойдет как по маслу. Но прошло два года, за которые диаспора и реваншистские круги Армении не получили никаких бонусов. Ничего кроме морального удовлетворения от созерцания головы Мамиджаняна у микрофона с греющим душу осознанием того, что ответа на клевету не последует. Тех, кто мог бы ответить, в зале нет, а не подкупленные не станут подавать голос в структуре, где большинство кормится у стола диаспоры.

Так что сказанное Мамиджаняном - это не просто традиционная сопливая жалоба, а конкретное выражение своего "фи". Своим выступлением он передал депутатам ПАСЕ, что армянство недовольно тем, как Ассамблея отрабатывает, скажем так, армянский хлеб.

Напомним, что в январе 2024 года депутаты ПАСЕ проголосовали за лишение азербайджанской делегации мандата. То есть наша страна уже два года не представлена в парламенте Совета Европы. За это время Ассамблея приняла массу совершенно бессовестных по своей сути решений против страны, в ее работе не участвующей. Все эти резолюции растворились в окружающей среде. Так же, кстати, как резолюции структуры Евросоюза - Европейского парламента, к которому Азербайджан вообще не имеет никакого отношения.

#1713044##

Претензии армянства, озвученные Мамиджаняном, вполне обоснованы, если учесть, как много тратит диаспора на лоббинг в европейских структурах. Деньги, бизнесы, карьерный рост - это то, что предлагает диаспора за антиазербайджанские усердия. Но просто штамповка резолюций армянство уже не устраивает. Оно, наконец, поняло, что потратило миллионы понапрасну. Сегодня оно требует от лобби практических действий. И вот тут начинается кризис, потому что для практических действий у ПАСЕ нет никаких полномочий и инструментов.

А теперь пора поговорить о якобы погибших по пути в Армению 60 армянах. Мамиджанян плохо читает новости. Следственный комитет Армении сообщал не о 60-ти, а аж о 64 "погибших". Согласно оглашенному два года назад выводу армянского СК, добровольно выехавшие из Карабаха армяне якобы оказались в огромной пробке. Возможно. Они ведь не бежали пешком, как азербайджанцы, депортированные из Армении, они ехали на автомобилях и автобусах. Эти люди собирались пересечь государственную границу и не могли выехать без определенных процедур. Ради удобства уезжающих азербайджанская сторона намного облегчила эти процедуры, из-за чего некоторым военным преступникам удалось в общей толчее выскользнуть из страны и уйти от ответственности.

Цифра 64 раздута. В нее включены не только те, кто якобы умер от сердечного приступа на Лачинской дороге, но и те, кто скончался, уже добравшись до Армении. В те дни в соцсетях сообщалось о таких фактах. Выехавшие из Карабаха люди умирали на территории Армении по тем или иным причинам, но их записывали как "жертв этнической чистки".

Так вот, якобы из-за большого количества транспортных средств продвигались они к границе более суток. Как утверждает СК Армении, аж целых 30 часов вместо одного часа. У кого-то схватило сердце, у кого-то подскочило давление, а медицинской помощи на всех не хватало. Печально, конечно, но даже в городе скорая, застревая в пробке, может не успеть к пациенту. Армянские заявления сводятся к тому, что небольшую дорогу будто бы перекрыла "сотня тысяч" человек, появившихся из ниоткуда. Виноват Азербайджан? Нет, виноваты те, кто организовывал подобный выезд армян, кто заставлял людей уезжать, торопясь поскорее начать международную истерику против Баку. Наличие армян в Карабахе не позволяло приступить к кампании и требовалось поскорее их переместить. Армяне на самом деле уезжать не хотели, и чтобы подогнать их, был устроен теракт на топливной базе, унесший жизни множества людей.

В качестве причин смерти людей в пробке СК Армении назвал также недостаток продовольствия. Но, извините, за полтора дня от голода не умирают. Тем более, что азербайджанская сторона организовала на маршруте "исхода" выдачу воды и еды. Благодаря современным технологиям это происходило на глазах всего мира.

И вообще, что такое 30 часов по сравнению с 30 годами трагедии азербайджанского народа? Азербайджанским беженцам из Армении приходилось неделями идти пешком по заснеженным горным перевалам, спасаясь от армянских бандитов. Если депутаты ПАСЕ и даже сам Мамиджанян хотят узнать, что такое реальная этническая чистка и геноцид, то за примерами далеко ходить не придется.

В период с 1988 по 1989 годы в Армении в ходе этнических чисток погибли 217 азербайджанцев. Из них 49 человек умерли от обморожения в горах, спасаясь от армян, 41 человек был забит до смерти, 35 скончались от пыток, 115 были сожжены заживо, 16 расстреляны, 10 человек умерли от инфаркта, не выдержав истязаний, двое были убиты врачами в армянской больнице. Остальные же были утоплены, повешены, убиты электрическим током или обезглавлены. Исчезновение из Армении около 300 тысяч человек было объяснено Томасу де Ваалу вторым секретарем Гафанского райкома партии Бабаяном так: "они чего-то испугались".

За десять дней до землетрясения в Спитакском районе произошла резня. Вооруженные армяне напали на автобусы с азербайджанскими беженцами, насильственно выдворенными из мест проживания и направлявшимися в сторону Азербайджана. Колонна была обстреляна армянской бандой во главе с офицером полиции. Не погибших от пуль мирных азербайджанцев постигла еще более страшная участь. Были убиты после истязаний 35 человек, скончался от избиений 41 человек, 11 человек были заживо сожжены, 2 армянские бандиты отрезали головы, 3 человека были утоплены, 11 погибли в результате истязаний электрическим током и так далее.

Кто-то обстреливал автомобили с армянами, выезжающими из Карабаха? Наоборот, азербайджанская сторона делала все для их безопасности.

Видимо, когда бог раздавал совесть и благодарность, армянских националистов рядом не оказалось.