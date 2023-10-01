«Этническая чистка» и этническая чистка – какая между ними разница

Автор: Лейла Таривердиева

Карабахский конфликт окончен. Вопрос закрыт, причем, закрыт навсегда. Никто не должен сомневаться в этом. До конца года все процессы полностью завершатся, и кровавый конфликт, развязанный Ереваном и поддержанный половиной мира, уйдет в историю окончательно. Но на этот раз азербайджанский народ уже не позволит себе что-то забыть, как это было раньше. Не для ненависти, а для того, чтобы сохранять бдительность. Это был жестокий урок, и выучен он хорошо.

К сожалению, пока не заметно, чтобы случившееся стало уроком и для армянской стороны. Премьер-министр Никол Пашинян продолжает обвинять Азербайджан, обращаться в международные инстанции и требовать санкций против Баку за якобы "этнические чистки" и прочие деятения, которых не совершал. Об этом он говорит в своих заявлениях, в соцсетях, на встречах с иностранцами. Подхваченное зарубежными армянофилами, определение "этническая чистка" по отношению к происходящему в Карабахском регионе звучит в зарубежных СМИ, в парламентах, МИДах, в твиттах и на прочих площадках все чаще.

Есть ли разница между "этническими чистками" и этническими чистками? Звучит одинаково, но на самом деле между этими однозвучными понятиями целая пропасть.

Этнические чистки это, например, "зачистка" от населения в сентябре 1918 года бандами Андраника десятков азербайджанских сел и убийство при этом 500 их жителей. Этническая чистка это прибытие в ноябре 1987 года на железнодорожный вокзал Баку товарных вагонов с полуодетыми измученными людьми - азербайджанцами из Гафана, которых националисты во главе с властями и полицией загрузили в товарняк в чем были и погнали в Азербайджан. В Карабахе этническая чистка азербайджанцев началась тридцать пять лет назад, в сентябре 1988 года. Стартовала она в Ханкенди. Озверевшей толпой армян, возмечтавших о "миацуме", было сожжено более 40 азербайджанских домов. Погромы сопровождались, по армянской традиции, зверствами и грабежом. Эти события дали старт этнической чистке азербайджанцев в бывшей НКАО. В самой Армении они начались еще в 1987 году и прошли, конечно же, незамеченными для всего мира. Последнее азербайджанское село пало в августе 1991 года, после чего в Армении не осталось ни одного азербайджанца. В результате этнических чисток в Армении и Карабахе, беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона азербайджанцев. Это те, кому удалось спастись. Еще сотни стали жертвами националистов.

Это была именно этническая чистка. Не добровольный выезд, не бегство от испуга, а жестокая, принудительная депортация, сопровождавшаяся насилием, вандализмом и резней. К сожалению, в те времена не было соцсетей, чтобы сделать трагедию азербайджанского народа видной широким массам. Она осталась только в памяти переживших тот кошмар людей. Остались немногочисленные документальные кадры, свидетельства пострадавших, бывших пленных и заложников. Очень многое пережил азербайджанский народ за последние три с половиной десятилетия, не увидев почти ни от кого поддержки, помощи, хотя бы сочувствия, не услышав ни одного доброго слова. Между тем, эти люди потеряли все - родину, дома, все имущество, родных и близких. Они не выезжали спокойным строем на собственных авто и автобусах со всем скарбом, по пути, их детей не угощали шоколадом, у них не брали интервью и не провожали добрым словом. Они бежали через горные перевалы, замерзая и теряя близких по пути. А армяне стреляли им в спину, охотились за спасающимися от расправы мирными людьми. Все это было. То, что мир не хочет об этом слышать, не может стереть из истории этих страшных фактов.

Знают ли лоббисты интересов армянства, что в период с 1988 по 1989 годы в Армении в ходе этнических чисток погибли 217 азербайджанцев? Из них 49 человек умерли от обморожения в горах, спасаясь от армян, 41 человек был забит до смерти, 35 скончались от пыток, 115 были сожжены заживо, 16 расстреляны, 10 человек умерли от инфаркта, не выдержав истязаний, двое были убиты врачами в армянской больнице. Остальные же были утоплены, повешены, убиты электрическим током или обезглавлены. Исчезновение из Армении около 300 тысяч человек было объяснено Томасу де Ваалу вторым секретарем Гафанского райкома партии Бабаяном так: они чего-то испугались.

Миллион азербайджанцев смогли спастись от армянской расправы, но впереди их ждали годы трудностей и лишений. В палаточных городках выросло целое поколение. В те годы возможности страны не позволяли решить проблемы такого количества оставшихся без крова людей. Азербайджан переживал гуманитарный кризис, кое-как справлялся с последствиями оккупации и войны. А миру было наплевать. Азербайджанский народ сам поднялся на ноги, без посторонней помощи. Последний палаточный лагерь в стране был ликвидирован в декабре 2007 года. А еще через пятнадцать лет вынужденные переселенцы начали возвращаться на освобожденные земли в новоотстроенные города и села. И это тоже делает сам Азербайджан, не ноя, не пытаясь разжалобить многоликий мир. Это называется достоинством.

"С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд. долларов. Минимальный бюджет, который мы планируем на следующий год и который скоро будет обсуждаться в нашем парламенте, составляет 2,4 млрд доллара. Могу сказать, что все эти проекты Азербайджан реализует за свой счет. Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран - Узбекистана и Казахстана", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в пятницу в Зангилане.

Азербайджан никогда ни от кого ничего не ждал. Баку никогда не спрашивал державы и международные организации, почему те не помогли, когда страна переживала острейший гуманитарный кризис. Единственный вопрос, который задавался и задается по сей день - почему мир был так безразличен к судьбе азербайджанцев? Может быть, потому что азербайджанцы для них не люди? Представители стран и структур, которые сегодня засоряют интернет-пространство твиттами, постами и заявлениями о якобы "этнических чистках в Карабахе", ни разу не вспомнили о судьбе миллиона людей, переживших ад. Ни США, ни Европа, ни новые неожиданные защитники армянства.

Понятно, что то, чего не произошло за тридцать пять лет, уже никогда не случится. И мы не стали бы поднимать сегодня этот вопрос, если бы кому-то не вздумалось обвинять в этнических чистках нас.

Как гласит любимая армянами Википедия, этническая чистка - это политика, направленная на насильственное изгнание с определенной территории лиц иной этнической принадлежности, при этом этнические чистки могут принимать самые различные формы, от массового переселения этнических групп и принуждения к эмиграции до депортации и геноцида

Все это имело место при изгнании азербайджанцев из Армении и Карабаха. А где признаки этнической чистки по отношению к армянам Карабахского региона? Ничего из этого определения под нынешнюю ситуацию не подходит.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани, отвечая на вопрос Анадолу, сказала, что "до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительная поездка, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано".

Как бы это не представляли иностранным гостям в Ереване, но армяне действительно выезжают из Карабаха безо всякого давления и угроз. Никто их не гонит. Ни один азербайджанский чиновник, ни один представитель правоохранительных органов или армии не то что сейчас, а за все годы оккупации ни разу не высказался за изгнание армянского населения. В Азербайджане всегда знали, что проблема не в армянском народе, а в хунте, в националистических группах, в идеологах и внешних акторах, сделавших армянский народ жертвой своих игр. Армянам сегодня говорят: оставайтесь, принимайте гражданство, реинтегрируйтесь и будем мирно жить. Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и прочих проблем армянского населения Карабахского региона (сегодня ожидается ее визит в Ханкенди), руководство страны выступило гарантом безопасности и гражданских прав местных армян. В Баку верят, что добрая воля азербайджанской стороны может вытеснить из ментального пространства жителей Карабаха ненависть и прояснить сознание.

"Мы были готовы найти мирное решение, основанное на восстановлении нашей территориальной целостности и защите прав и безопасности армянского меньшинства. Мы готовы к этому и сейчас. И теперь - после победы в войне и после военной операции, проведенной десять дней назад, - мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции, которое охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, отраженных в международных конвенциях, которые Азербайджан подписал в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами", - заявил Президент Ильхам Алиев в Зангилане.

Сегодня, отвечая на вопрос, почему уезжают армяне, мы тоже могли бы с цинизмом гафанского чиновника сказать, что они, наверно, чего-то испугались. Но дело не в испуге. Дело в коллективном сознании армянского народа, в которое были заложены неправильные ценности и представления. Судя по тому, как сразу после капитуляции сепаратистов к границе потянулась вереница авто, простые жители Карабаха даже не задумывались о том, что можно ведь остаться. Для них такой вариант исключен. И не потому что боятся мести за то, что сотворили их отцы и деды. Они просто не представляют своей жизни рядом с азербайджанцами, их этому учила долгие годы преступная пропаганда. Вспомним расистский постулат Кочаряна о "генетической несовместимости" с азербайджанцами, озвученный когда-то и ввинченный в коллективное сознание армянского народа. Армян Карабаха заставили забыть, как дружно и мирно они жили рядом с азербайджанцами до конфликта. Но что интересно - многие представители старшего поколения и сейчас хорошо говорят на азербайджанском языке. Они его не забыли, потому что, вопреки нацистским лозунгам память о благополучном прошлом все равно живет где-то там.

Во время опроса на ППП "Лачин" армяне признаются, что азербайджанские власти не оказывали на них давления. Им не давали часа на освобождение села или города, как это делали армянские оккупанты в Первую карабахскую войну. Никто не озвучивал угроз в громкоговорители. Да, к населению обращались, но только для того, чтобы предупредить не находиться вблизи легитимных военных целей. Никто не подгоняет желающих уехать, не целится в спину, не отбирает имущество, не снимает с женщин серьги и кольца. Они уезжают без проблем, еще и с подарками в виде воды и сладостей от азербайджанских пограничников и полицейских. И можем уверить, что человечное обращение азербайджанской стороны это не лицемерие и не игра. Потому что само понятие "этническая чистка" чуждо менталитету азербайджанского народа. И армяне Карабаха, особенно старшее поколение, знают об этом лучше всех.

Еще раз подчеркнем - ни один представитель властей, правительства, парламента, государственных структур Азербайджана никогда не озвучивал угроз в адрес простых армян Карабаха, не говорил о необходимости "очистить Азербайджан от армян". Лозунг "Азербайджан без армян" это выдумка армянского агитпропа. О каких "чистках" может идти речь, если в Азербайджане и в годы армянской оккупации продолжали спокойно жить тысячи армян. Тех, кто в этом сомневается, отправляем к событиям начала октября 2020 года. Во время бомбардировки Гянджи армянская ракета угодила в дом этнической армянки Карины Григорян. Эта женщина всю жизнь спокойно жила среди азербайджанцев под своей фамилией и не испытывала никаких проблем ни с властями, ни с соседями. Тот удар по Гяндже стал серьезным ударом по армянской пропаганде. Даже во время боевых действий Азербайджанской армии давался жесткий приказ избегать потерь среди мирного населения. И в период 44-дневной войны, и во время антитеррористических мероприятий 20 сентября. Азербайджанская армия всегда мстила врагу за убитых женщин и детей только на поле боя.

"Этническая чистка" только тогда может считаться этнической чисткой, когда осуществляется на уровне государства. Призывы какого-нибудь диванного патриота из соцсетей не могут служить основанием для обвинения. Как заявил в интервью СВС помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, Азербайджан не хочет, чтобы армянские жители Карабаха покидали места своего проживания. У Баку есть всесторонний план по обеспечению для них безопасных и лучших условий жизни. Но заставить их остаться азербайджанская сторона тоже не может. Это их выбор. Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью программе Newshour BBC подчеркнул, что выезд армян не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-либо желанием Азербайджана, чтобы они уехали. Наоборот, Баку призвал армян Карабаха остаться и быть частью многонационального Азербайджана. Покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно, сказал помощник Президента.

Между тем, в Армении этническая чистка азербайджанского населения носила организованный характер. Хорошо известно и подтверждено, что депортация азербайджанцев проводилась под присмотром местной милиции и органов власти. Людям не давали ничего с собой взять, а их имущество потом вывозилось из опустевших сел на пригнанных властями грузовиках в неизвестном направлении. Вот это называется этнической чисткой.

"Необходимо обеспечить эмиграцию с помощью группировок. Впервые за десятилетия нам выпала возможность очистить Армению от тюрков. Я считаю это самым большим достижением нашей десятимесячной борьбы", - говорил в ноябре 1988 года членкор Академии наук Армении Казарян. Уважаемый академик считал, что добровольно азербайджанцы слишком медленно покидают свои дома, упираются, сопротивляются, и потому нужно задействовать банды, которые "помогут" им осознать ту самую "генетическую несовместимость". А в марте 1989 года на открытии памятника Нжде в Гафане первый секретарь райкома партии Мкртчян, чуть не плача от переполнявших его чувств, произнес страшные слова: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки".

Вот это называется этнической чисткой. Однако никто нигде не обсуждал никаких санкций в отношении Армении за этническую чистку почти 300 тысяч человек. Когда речь заходит о бывшей НКАО, в Ереване начинают подпрыгивать и заверять, что "их там не было" и за изгнание 700 тысяч человек Ереван, мол, не в ответе. Но то, что делалось в самой Армении, было еще более циничным преступлением, потому что там не шла война. Этническая чистка азербайджанцев не могла быть оправдана даже притянутой за уши военной необходимостью. Там был мир, и в условиях мира сотни тысяч азербайджанцев были принесены в жертву безумной идее "Армения только для армян".

К сожалению, в мире все еще не хотят слышать правду. Но, как показывают события в регионе, закон справедливости работает безотказно, пусть даже и с опозданием.

Как сказал, выступая в Зангилане, Президент Азербайджана: "И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение. Мы терпеливы, но тверды, и мы можем доказать свою правоту. Не потому, что у нас есть сила, а потому, что правда на нашей стороне".