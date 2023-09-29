https://news.day.az/officialchronicle/1602296.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане - ФОТО
29 сентября в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане проходит церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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