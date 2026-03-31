Баку предупреждал - ПАСЕ не услышал: на кого теперь обижаются в Евросуде?

Автор: Лейла Таривердиева

Комитет министров Совета Европы опубликовал ежегодный доклад о выполнении государствами-членами организации решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В докладе указано, что большинство государств-членов добросовестно и своевременно производят выплаты. Проблемы только с Украиной, где трудности связаны с конфликтом, и Азербайджаном, который прекратил участие в процессе и предоставлении информации Комитету в 2025 году. В прошлом году, жалуются авторы доклада, Азербайджан представил в Комитет только два обращения, последнее из которых датируется 18 марта 2025 года. С тех пор и на данный момент он больше не взаимодействует с Комитетом по вопросам исполнения судебных решений. По состоянию на 31 декабря 2025 года по 169 делам ожидалась информация о выплате компенсации, но она не поступила.

Комитет призывал Азербайджан возобновить диалог на высоком уровне, напомнил о "добровольно взятом на себя обязательстве Азербайджана в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Конвенции полностью, эффективно и оперативно соблюдать окончательные решения Европейского суда по правам человека по любому делу, стороной которого он является".

Вступая в ту или иную организацию, любая страна берет на себя определенные обязательства. Однако участие в международных структурах для государств не является дорогой с односторонним движением. Требуя чего-то от своих членов, организации должны тоже предоставлять государствам-членам определенные гарантии. Например, гарантию справедливого отношения, непредвзятости, неприменения двойных стандартов. Тогда договор будет честным. Иначе обязательства стран превращаются просто в инструмент шантажа. Международные структуры, особенно европейские, считают членство в них каким-то особым благом и привилегией, ради которых соискатели должны быть готовы на все.

Азербайджан никогда не обещал, что будет готов на все, но ожидал честного и справедливого партнерства. Вступив в 2008 году в Совет Европы, он надеялся, что это поможет в справедливом урегулировании карабахского конфликта, однако за почти что двадцать лет ему не удалось почувствовать на практике, чтобы принципы верховенства международного права действительно работали. Во всяком случае, никто не намеревался применять их к ситуации, в которой оказался Азербайджан. Наоборот, все эти годы он был объектом нападок, огульной критики и двойных стандартов. Азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее СЕ приходилось постоянно отбивать атаки, противостоять проармянским нарративам, доказывая, что белое это белое, а черное это черное.

За годы членства в Совете Европы Азербайджан так и не встретил поддержки и понимания, а обрушившиеся на страну в связи с армянской оккупацией проблемы у европейцев не вызывали сочувствия. От него только требовали, ничего не давая взамен. ПАСЕ, устроившая истерику в связи с восстановлением Азербайджаном своего суверенитета согласно международном праву и уставу ООН, развернула бурную деятельность для наказания Баку за совершенно правомерные действия. И это все происходило в структуре, которая ни разу не осудила Армению за оккупацию, не указала ей на неправомерность таких действий.

То, что в январе 2024 года ПАСЕ лишила мандата азербайджанскую делегацию, было актом бессилия. Структура больше ничем не могла ответить Азербайджану на его нежелание выполнять свои "обязательства". Странно сейчас слышать какие-то претензии к Баку о невыполнении решений ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека - это структура Совета Европы. ПАСЕ сама сделала все возможное, чтобы путем "демократических процедур" избавиться от Азербайджана и поставить под вопрос его желание оставаться в СЕ вообще.

Еще в ноябре 2017 года, выступая в Баку на торжественном собрании, посвященном 25-летию правящей партии "Ени Азербайджан", Президент Ильхам Алиев говорил о кризисе в отношениях между Азербайджаном и СЕ.

"Мы уже более 15 лет являемся активными членами Совета Европы, по линии данной организации были проведены многочисленные мероприятия. Но в последнее время в результате деятельности генерального секретаря Совета Европы (в то время этот пост занимал Торбьерн Ягланд - ред.) между данной структурой и Азербайджаном возник искусственный кризис. Инициаторами данного кризиса являемся не мы... Думаю, что такая известная международная организация, как Совет Европы, вообще не должна превращаться в жертву безуспешных амбиций какого-либо индивидуума", - заявил глава государства. Он также дал понять, что Азербайджан будет абсолютно свободен в своем выборе, если кризис углубится. Страна добровольно вступила в организацию и может добровольно выйти из нее.

То есть отношения между Азербайджаном и Советом Европы шатаются уже давно. Благодаря активной проармянской линии ПАСЕ, они еще более ухудшились.

В апреле прошлого года, во время общения с участниками форума в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев снова коснулся этого вопроса. Его заявления вызвали настоящий торнадо в ПАСЕ и прочих заинтересованных кабинетах.

Отвечая на вопрос профессора из Испании, касавшийся провала международных организаций, в том числе Совета Европы, в урегулировании карабахского конфликта, Президент Ильхам Алиев сказал, что да, вступая в СЕ, Азербайджан был полон надежд заручиться поддержкой европейских структур, но этого не произошло. Ожидания не оправдались. Зато после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, ПАСЕ лишила его делегацию права голоса. С тех пор Азербайджан не участвует в работе Ассамблеи. Не участвовал он и в недавнем выборе судей ЕСПЧ, так что, предупредил Президент, все решения этого суда для нас недействительны.

Глава государства ясно дал поднять, что Азербайджан проживет и без членства в ПАСЕ. Он, в принципе, может прожить и без членства в Совете Европе в целом. В мире много чего изменилось, а "бюрократы в Брюсселе и Страсбурге живут на своей собственной планете. Им кажется, что все вокруг стремятся к ним приблизиться".

Как видим, Комитету министров Совета Европы не на что обижаться. Лишив Азербайджан мандата, ПАСЕ автоматически лишила его возможности участвовать в делах СЕ, в том числе в выборе судей ЕСПЧ, которые голосуются в Ассамблее. Если страна лишена права выбирать судей и участвовать в решении других вопросов организации, с какой стати она должна выполнять односторонне взятые на себя обязательства?

Принимая германскую делегацию в феврале 2024 года, Президент Ильхам Алиев заявил, что если права нашей делегации не будут восстановлены в течение года, мы можем всерьез рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы. Азербайджан действительно подождал год и в марте 2025 года перестал контактировать с ЕСПЧ. Это был первый шаг. Баку никогда не делает резких движений. Прекращение коммуникации с Евросудом - это сигнал.

Правда, в ПАСЕ плохо слышат и еще хуже видят. В январе нынешнего года ее депутаты приняли резолюцию, в которой снова чего-то требовали от Баку. Требовали вывести членов ПАСЕ из черного списка МИДа, требовали освободить армянских преступников, выполнять решения ЕСПЧ и так далее, а после этого перейти "к конструктивному диалогу со всеми органами Совета Европы, включая саму Ассамблею".

Азербайджан всегда за конструктивный диалог. Но повторим еще раз: членство в международной организации - это не дорога с односторонним движением. Требуя от Азербайджана исполнения каких-то обязательств, организации следует заглянуть в бумаги и освежить память насчет того, что она сама обязалась дать взамен.