Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3094 человека

С 28 февраля 08:00 по 30 марта 10:00 из Ирана в Азербайджан в общей сложности эвакуированы 3094 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из них 536 человек - граждане Азербайджана.

Среди эвакуированных также граждане: Китай - 728, Россия - 354, Бангладеш - 198, Индия - 198, Таджикистан - 187, Пакистан - 148, Оман - 80, Индонезия - 68, снова Иран - 57, Италия - 44, Алжир - 30, Испания - 26, Канада - 25, Германия - 24, Франция - 19, Грузия - 19, Саудовская Аравия - 18, Япония - 18, Узбекистан - 16, Швейцария - 14, Польша - 14, Нигерия - 13, Казахстан - 13, Венгрия - 12, Бахрейн - 12, Мексика - 11, США - 11, Беларусь - 11, Великобритания - 10, Болгария - 10, Демократическая Республика Конго - 10, Бразилия - 9, Судан - 8, Венесуэла - 7, ОАЭ - 6, Словакия - 6, Бельгия - 6, Румыния - 6.

Кроме того, среди эвакуированных по 5 граждан из Турции, Финляндии, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Вьетнама, Кыргызстана, Греции.

По 4 гражданина - из Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерланды.

По 3 гражданина - из Катара, Хорватии, Дании, Норвегии.

По 2 гражданина - из Непала, Ливана, Йемена, Кипра, Мьянмы, Словении.

По 1 гражданину эвакуировано из Туниса, ЮАР, Мальдивы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминики.