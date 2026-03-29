Главный ишак армянской действительности
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне.
Day.Az представляет публикацию:
Роберт Кочарян угодил в заголовки буквально всех армянских СМИ - заявил, что Пашинян, цитата, "орет как ишак на видео, чтобы собрать больше просмотров".
Забавно, но именно этим видео просмотры собрал как раз Кочарян.
Еще забавнее, что раньше карабахских выходцев - таких, как Робик - называли "карабахскими ишаками", когда хотели оскорбить или унизить.
А вообще история с Кочаряном и ишаками складывается очень показательная: как еще лучше описать современную армянскую политическую действительность? Какой уровень у армянской оппозиции и реваншистов?
Да вот такой у них уровень и есть. Максимум - стоять в стойле, жевать сено и надеяться, что когда-нибудь позовут на главную роль в мультфильме про Шрека. Не больше.
Автор карикатуры - HSF
