Главный ишак армянской действительности

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

Роберт Кочарян угодил в заголовки буквально всех армянских СМИ - заявил, что Пашинян, цитата, "орет как ишак на видео, чтобы собрать больше просмотров".

Забавно, но именно этим видео просмотры собрал как раз Кочарян.

Еще забавнее, что раньше карабахских выходцев - таких, как Робик - называли "карабахскими ишаками", когда хотели оскорбить или унизить.

А вообще история с Кочаряном и ишаками складывается очень показательная: как еще лучше описать современную армянскую политическую действительность? Какой уровень у армянской оппозиции и реваншистов?

Да вот такой у них уровень и есть. Максимум - стоять в стойле, жевать сено и надеяться, что когда-нибудь позовут на главную роль в мультфильме про Шрека. Не больше.

Автор карикатуры - HSF