Почему важны пересадочные станции в бакинском метро?

Пересадочные станции в метро позволяют пассажирам быстро переходить с одной линии на другую без потери времени и дополнительных затрат.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", это самый короткий и эффективный способ передвижения внутри метрополитена.

"В будущей схеме бакинского метро новые пересадки еще больше усилят эту систему:

- Станция "B-5" обеспечит прямую связь с "Низами" и переход на Зелёную линию;

- Прямой переход со станции "B-6A" к "Сахилю" значительно упростит передвижение по Красной линии;

- "B-7" соединит ключевые транспортные, жилые и деловые зоны столицы в южном направлении;

- "Y-17" объединит конечную станцию Красной линии и Зелёную линию, обеспечив непрерывный пассажиропоток.