Колумбийские СМИ отметили опыт Азербайджана в сфере разминирования

Колумбийское digital-издание ZonaCero опубликовало статью, посвященную гуманитарной проблеме минной угрозы в Азербайджане и усилиям страны в сфере разминирования.

Как передает Day.Az, в материале под заголовком "Азербайджан и проблема мин: причина, требующая большей международной солидарности" отмечается, что около 11 667 квадратных километров, или 13,4 процента территории Азербайджана, остаются опасными из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов вследствие почти 30-летней оккупации.

Издание подчеркивает, что с окончания Второй Карабахской войны в 2020 году в Азербайджане было зарегистрировано 258 инцидентов, связанных с минами, в результате которых пострадали 420 человек, включая женщин и детей. Всего за последние 30 лет жертвами мин стали более 3 400 человек.

Как отмечает ZonaCero, Азербайджан добился значительного прогресса в сфере гуманитарного разминирования под руководством Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). По данным статьи, уже очищено более 260 тысяч гектаров территорий, где были обнаружены мины и взрывоопасные остатки войны.

Колумбийское издание также обратило внимание на то, что минная угроза препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев, и подчеркнуло важность расширения международного сотрудничества и солидарности в решении гуманитарных задач по разминированию.

Кроме того, в публикации отмечается, что Азербайджан принимает участие и в международных гуманитарных инициативах, оказывая поддержку процессу разминирования на Украине посредством технической помощи, поставок оборудования и специализированного обучения.

В статье также проводится параллель между Азербайджаном и Колумбией, которые обе сталкиваются с проблемой противопехотных мин, что способствует развитию контактов между двумя странами в данной сфере.