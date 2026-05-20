Россия ввела ограничение для Армении

С 22 мая Россия вводит ограничения на импорт цветов из Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России - Россельхознадзор.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения фитосанитарной безопасности России и защиты экспортного потенциала.

По данным ведомства, несмотря на гарантии Инспекции по безопасности пищевых продуктов Армении, в стране продолжают выявляться карантинные товары, запрещённые в рамках Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор сообщил, что при импорте 96,2 миллиона единиц цветочной продукции было зафиксировано 135 нарушений. Этот показатель составляет 77% всех выявленных случаев в 2025 году.