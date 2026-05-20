В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о фантазиях Ары Абрамяна.

Day.Az представляет публикацию:

Глава Союза армян России Ара Абрамян, похоже, открыл секрет идеального блицкрига: оказывается, чтобы "спасти а̶р̶ц̶а̶х", не требовались ни ПВО, ни современные беспилотники, ни годы подготовки. Рецепт победы до гениальности прост - нужно было всего лишь вовремя поменять табличку на двери кабинета премьер-министра в Ереване. Отправляешь Пашиняна в отставку, сажаешь в кресло "правильного" человека - и армия чудесным образом побеждает. Жаль, в учебниках по военной стратегии о такой магии не пишут.

Однако суровая реальность бесцеремонно проигнорировала этот диванный план. Пока московский бизнесмен предавался фантазиям, Баку десятилетиями методично реализовывал долгосрочную стратегию: инвестировал миллиарды в модернизацию армии, закупал высокотехнологичное оружие и непрерывно обучал личный состав. Кто бы ни сидел в Ереване - хоть Наполеон, хоть Александр Македонский, - полагаться пришлось бы не на харизму, а на то, что реально есть на складах.

Но из московского кабинета Союза армян России реальное соотношение сил и чужие военные бюджеты, конечно, кажутся досадным пустяком. Зачем смотреть на сухие цифры, если веришь в "магическую силу" очередного лидера? Подобный геополитический романтизм хорош для красивых застольных тостов где-нибудь в ресторане на Тверской.

Но, к глубокому сожалению диванных стратегов, в суровом мире выкрикиваемые издалека лозунги не сбивают беспилотники - здесь побеждают технологии, системная подготовка и банальный перевес в силах. Впрочем, произносить тосты всегда легче, чем признавать факты.