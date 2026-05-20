Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал Евро

На чемпионате Европы U15 по борьбе определились азербайджанские спортсмены, вышедшие в полуфинал турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по итогам соревновательного дня сразу четыре представителя Азербайджана пробились в следующую стадию.

В весовой категории до 38 кг Гусейн Амрахлы уверенно победил болгарина Ивана Александрова со счетом 8:0 и вышел в полуфинал.

В категории до 44 кг Паша Аслан одержал досрочную победу над сербом Адамом Хорватом - 9:1.

В весе до 48 кг Пюнхан Шахмаров победил турецкого борца Мехмета Дедеоглу со счетом 6:0.

Еще один полуфиналист определился в категории до 57 кг, где Садыг Велизаде оказался сильнее турка Юсуфа Сарыяра - 9:5.

В других поединках Худаяр Керимов, выступавший в весе до 41 кг, получил травму в четвертьфинале против болгарина Огняна Бургазова и не смог продолжить схватку.

Раул Мамедзаде в категории до 62 кг уступил в четвертьфинале грузину Габриелю Тавберидзе со счетом 1:5.