IUPF намерен сделать молодых специалистов ключевой частью глобального диалога по урбанистике

Международный форум специалистов по городскому развитию (IUPF) намерен выстроить более инклюзивную и глобальную платформу для обсуждения вопросов урбанистики с акцентом на молодых специалистов и локальные сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член совета директоров IUPF Али Альрауф в ходе панельной дискуссии "Соединение местных сообществ и глобального опыта в области городского развития" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Это форум для людей, которые в будущем будут принимать решения. Молодые специалисты и молодые городские планировщики являются важнейшей частью этой платформы", - сказал он.

По словам Альрауфа, IUPF стремится отойти от традиционной иерархической модели взаимодействия и создать площадку, основанную на принципах равноправного диалога и участия сообществ.

"Мы хотим перейти от классической вертикальной системы к grassroots-подходу, где мнение участников становится ключевым фактором жизнеспособности и развития института", - отметил он.

Он также подчеркнул важность междисциплинарного подхода в вопросах городского планирования.

"Мы не хотим, чтобы урбанисты разговаривали только друг с другом. Нам нужны экономисты, социологи, политики и представители других профессий. Именно поэтому мы говорим о специалистах по городскому развитию, а не только о городских планировщиках", - сказал Альрауф.

По его словам, форум стремится стать по-настоящему глобальной платформой, не ограниченной европейским или американским контекстом.

"Мы гордимся тем, что большинство наших участников сегодня представляют Африку, а не Европу. Мы также хотим расширять присутствие в Латинской Америке и Азии", - подчеркнул он.

Альрауф отметил, что одной из ключевых задач форума является изменение подхода к взаимодействию с локальными сообществами.

"Мы не должны приезжать в страны Азии, Африки или Латинской Америки, чтобы навязывать свои решения. У этих обществ уже есть собственные знания, мудрость и исторический опыт", - заявил он.

Он также сравнил городскую идентичность с романом, состоящим из разных глав.

"Наследие и локальная культура являются важной частью городской идентичности, но современные устремления и способность отвечать на новые вызовы также должны становиться частью этой истории", - добавил Альрауф.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.