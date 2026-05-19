НПО являются связующим звеном между людьми, политикой и практикой - советник правительства Малайзии
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила бывший мэр Куала-Лумпура, бывший исполнительный директор UN-Habitat, действующий советник правительства Малайзии по вопросам устойчивой урбанизации Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в ходе Форума НПО "Глобальное партнерство и принятие решений" в рамках WUF13.
По ее словам, тема глобального партнерства и принятия решений сегодня особенно актуальна, поскольку именно формат сотрудничества все чаще определяет качество принимаемых решений и их влияние на жизнь людей.
Она отметила, что города по всему миру стремительно растут, однако разрыв между политикой и реальной жизнью людей продолжает увеличиваться.
"Жилищное неравенство и климатическая устойчивость - это не абстрактные вопросы. Люди сталкиваются с ними ежедневно. И именно здесь роль НПО и организаций гражданского общества становится особенно важной", - подчеркнула Маймуна Мохд Шариф.
По ее словам, организации гражданского общества должны рассматриваться не только как участники международных форумов.
"Вы не просто участники. Вы - связующее звено между людьми, политикой и практикой", - заявила она.
Маймуна Мохд Шариф также подчеркнула важность вовлеченности общества в процессы принятия решений.
"Я верю не просто в участие общественности, а в ее вовлеченность. Потому что вовлеченность - это двусторонний процесс", - сказала она.
По ее словам, городские преобразования невозможны без объединения разных взглядов, участников и уровней взаимодействия.
"НПО привносят в этот процесс близость к людям, доверие и живое понимание ситуации. Они дают голос сообществам и помогают сделать решения не только хорошо продуманными, но и реализуемыми", - отметила Маймуна Мохд Шариф.
Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.
В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.
Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.
WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.
