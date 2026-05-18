"Карабах" объявил о трансфере французского вингера Жали Муаддиба

"Карабах" осуществил переход Жали Муаддиба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт клуба, с французским вингером подписан 3-летний контракт.

Прошедший сегодня медицинское обследование 25-летний футболист будет выступать за "Карабах" до лета 2029 года. В команде он будет играть под номером 7.

Последним клубом Жали Муаддиба была кипрская "Омония" (Арадипу). За свою карьеру он выступал во Франции за команды-Б "Лилля" и "Анже", а также за "Авранш", а в Румынии - за "Ботошани". Жали Муаддиб также выступал за сборную Франции U-19.