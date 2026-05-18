Жилищный кризис носит глобальный характер и требует системных решений

Жилищный кризис носит глобальный характер, и для его решения важны системный подход, усиление политик и поддержка стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на официальной пресс-конференции, состоявшейся в рамках второго дня 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что в настоящее время в рамках World Cities Report готовится специальный доклад, посвященный жилищным вопросам, и в этом документе будут широко отражены подходы городов и стран к жилищной проблеме.

Россбах сообщила, что в рамках платформы ООН Local 2030 ведется работа по сбору и распространению локальных решений совместно с 14-15 организациями, местными и региональными правительствами, частным сектором и гражданским обществом.

По ее словам, созданная платформа позволяет объединять в одном центре опыт, собранный из различных стран, и предоставлять его в распоряжение государств-членов.

Исполнительный директор UN-Habitat заявила, что организация играет важную роль как в формировании нормативных подходов, так и в оказании технической поддержки.

Она добавила, что жилищный кризис во всем мире характеризуется одними и теми же основными проблемами: люди, проживающие в ненадлежащих условиях, население, живущее на улицах, и группы, лишенные возможности приобрести или арендовать жилье.

Вместе с тем она подчеркнула, что социальные, экономические, культурные и институциональные особенности каждой страны различны, и поэтому решения должны быть адаптированы к местным условиям:

"Цель заключается в оказании поддержки странам в формировании надлежащих правовых рамок, национальных политик, городских планов и финансовых систем".