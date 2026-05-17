WUF13 - важная платформа для поиска путей решения глобальных проблем

13-я сессия Всемирного городского форума (WUF13) является важной платформой для обмена опытом, обсуждения глобальных проблем и поиска путей их решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила министр жилищного строительства и градостроительства Бахрейна Амна бинт Ахмед Аль Румайхи, выступая на открытии сессии "Ассамблея женщин: совместное создание гендерно-трансформативных стратегий", организованной в рамках WUF13 в Баку.

"Мероприятие, организованное в рамках WUF13, имеет большое значение для развития женщин и семей. Бахрейн проводит масштабную работу в сфере поддержки женщин. У нас действует "Женский совет". Мы работаем в сферах здравоохранения, образования и обеспечения жильем, чтобы поддерживать женщин и семьи. Уже более 6,5 тысячи женщин воспользовались этими инициативами.

Девяносто процентов нашей команды составляют женщины, что вносит важный вклад в устойчивость города. Наша цель - повысить уровень и качество их жизни", - отметила министр.