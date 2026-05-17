Необходимо обновить политические обязательства по реализации Новой городской повестки

Необходимо обновить и усилить политические обязательства по реализации Новой городской повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский на министерской встрече, посвященной Новой городской повестке, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что заседание проходит в важный момент для глобальной городской повестки, когда города сталкиваются с нарастающими вызовами.

По его словам, спустя почти десять лет после принятия Новой городской повестки города по-прежнему сталкиваются с нехваткой жилья, социальным неравенством, последствиями изменения климата, вынужденной миграцией, а также растущим давлением на инфраструктуру и базовые услуги. При этом города остаются центрами экономического роста, инноваций и устойчивости.

Щерский подчеркнул, что промежуточный обзор реализации Новой городской повестки, который пройдет 16-17 июля в Нью-Йорке под мандатом Генеральной Ассамблеи ООН, станет важной возможностью для оценки достигнутого прогресса, выявления пробелов и обновления политических обязательств.

"Польша привержена этой цели и демонстрирует свою приверженность на международной арене", - заявил он.

Он также напомнил о том, что Польша принимала 11-й Всемирный форум городов в Катовице в 2022 году, а также сообщил, что в настоящее время совместно с представителем Малави координирует процесс подготовки политической декларации по ускорению реализации Новой городской повестки.

По его словам, этот процесс носит открытый, прозрачный и инклюзивный характер и направлен на отражение приоритетов государств-членов.

Щерский подчеркнул, что в условиях быстрого роста городского населения крайне важно, чтобы все города становились центрами социальной сплоченности, экономических возможностей и устойчивого развития.

"Успешное развитие городов зависит не только от глобальных обязательств, но и от эффективной реализации на национальном и местном уровнях, а также от многостороннего сотрудничества", - отметил он.

Он добавил, что Всемирный форум городов является важной платформой, создающей уникальные возможности для обмена опытом и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

В завершение польский дипломат выразил надежду, что обсуждения в Баку внесут вклад в предстоящий высокоуровневый процесс промежуточного обзора.