В турецком Самсуне дрон упал в жилом районе - ВИДЕО

В турецком городе Самсун дрон упал в жилом районе Илкадым на побережье Черного моря. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени. В результате падения повреждены крыши и окна двух зданий. Информации о пострадавших нет.