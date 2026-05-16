В турецком Самсуне дрон упал в жилом районе

В турецком городе Самсун дрон упал в жилом районе Илкадым на побережье Черного моря.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени. В результате падения повреждены крыши и окна двух зданий. Информации о пострадавших нет.

Турецкие правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить происхождение дрона и возможные цели полета.