https://news.day.az/world/1834769.html В турецком Самсуне дрон упал в жилом районе - ВИДЕО В турецком городе Самсун дрон упал в жилом районе Илкадым на побережье Черного моря. Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени. В результате падения повреждены крыши и окна двух зданий. Информации о пострадавших нет.
Турецкие правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить происхождение дрона и возможные цели полета.
