Удар молнии разрушил железнодорожный мост в Техасе:

В американском штате Техас крупный природный пожар уничтожил железнодорожный мост, охватив территорию площадью около 6 тысяч гектаров.

Как передает Day.Az, причиной возгорания стал удар молнии на юге США.

Ситуацию осложнили сильные порывы ветра, скорость которых превышала 48 км/ч, что способствовало стремительному распространению огня.

В результате стихии были также уничтожены жилые дома и транспорт местных жителей. 