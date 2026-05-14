Фестиваль “Харыбюльбюль” организован на высоком уровне

Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше организован на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend участник фестиваля, руководитель ансамбля "Галкыныш" (Туркменистан) Аллаверди Назаров.

"Мы приехали на фестиваль "Харыбюльбюль" из Туркменистана вместе с нашим ансамблем. Для нас это первое участие, и мы очень рады быть здесь. Впечатления самые тёплые: всё очень красиво, прекрасная атмосфера, великолепные виды. Хочу отдельно отметить высокий уровень организации - всё проходит на достойном уровне. Большое спасибо организаторам и всему азербайджанскому народу за тёплый приём, за гостеприимство и дружеское отношение", - сказал он.

А. Назаров отметил, что это замечательный праздник, где можно не только показать свое искусство, но и познакомиться с культурой других народов.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.