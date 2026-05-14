Азербайджан является гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе

В Южном Кавказе реальный мир и безопасность уже сформировались, и основным гарантом этой стабильности является Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана Фарид Шафиев за круглым столом на тему "Обсуждения вокруг выступления Президента Ильхама Алиева во время визита в Зангилан".

Он также обратил внимание на сложную геополитическую ситуацию в регионе. Он отметил, что в настоящее время продолжаются войны как на северном, так и на южном направлениях, и спрогнозировать, каким образом завершатся эти конфликты, сложно.

Фарид Шафиев также отметил, что ситуация вокруг Ирана по-прежнему остается напряженной. В таких условиях некоторые силы действуют против новых реалий, сложившихся в регионе. Как видно из выступления Президента Ильхама Алиева, это давление исходит не из одного центра. Речь здесь идет не только о политике Армении в отношении Европейского союза. К сожалению, параллельно мы видим, что и со стороны Европы предпринимаются определенные шаги против Азербайджана.