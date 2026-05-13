На площадке проведения WUF13 будет осуществляться контроль за ценами на продукты питания

На площадке проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет осуществляться контроль за ценами на продукты питания, чтобы они не превышали городские.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор операционной компании "WUF13 Азербайджан" Адиль Мамедов в ходе медиа-тура по месту проведения мероприятия.

"На территории созданы улицы. Участники будут проводить большую часть времени на открытом воздухе. Внутри пространства также будут работать кафе и рестораны", - сказал он.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.