Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 13 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-восточный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление упадёт с 755 мм рт.ст. до 751 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днём - 45-50%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы и град. Утром и вечером в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днём - 26-31° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днём - 17-22° тепла, в некоторых местах 26° тепла.