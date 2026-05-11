Трампа рассердили «игры» Ирана с США

Иран "играл в игры" с Соединенными Штатами и остальными странами мира со времен Исламской революции. Тегеран затягивал разрешение важных вопросов, но этому пришел конец.

Как передает Day.Az, об этом написал в Truth Social американский глава Дональд Трамп.

"В течение 47 лет иранцы водили нас за нос, заставляя ждать, уничтожая наших людей своими придорожными бомбами, а недавно расправились с безоружными протестующими и смеясь над нашей, теперь уже СНОВА ВЕЛИКОЙ страной", - гневно заявил Трамп.

Теперь Ирану "будет не до смеха", добавил политик. По мнению Трампа, Иран "сорвал джекпот", когда президентом Штатов избрали Барака Обаму. В итоге была заключена сделка с Тегераном со смягчением санкций. По словам Дональда Трампа, сотни миллиардов долларов, доставленные в Тегеран, "были преподнесены им на блюдечке".

Ранее сообщалось, что Иран предложил Соединенным Штатам начать 30-дневные переговоры по ядерной программе. Также в ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению огня отмечается, что Иран выступил за частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов.