"Саутгемптон" обвинили в слежке за тренировкой соперника
Английская футбольная лига выдвинула обвинение против "Саутгемптона" из-за возможного нарушения регламента перед матчем плей-офф.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, дело будет передано в независимую дисциплинарную комиссию.
Причиной стала жалоба "Мидлсбро". В клубе утверждают, что представители "Саутгемптона" без разрешения наблюдали за тренировкой команды перед полуфиналом плей-офф.
Согласно правилам, просмотр тренировки соперника запрещен за 72 часа до матча.
Английская футбольная лига попросила дисциплинарную комиссию рассмотреть дело в короткие сроки, чтобы ускорить процесс.
