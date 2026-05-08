Раскрыты планы Трампа по Кубе
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп не намерен отдавать приказ о вторжении США на Кубу.
Как передает Day.Az, его слова приводит издание The Hill.
"Я слышал его - если перевод был верным - и слышал, как он говорил, что у него нет намерения вторгаться на Кубу. Это то, что передал переводчик", - сказал Лула.
При этом бразильский лидер назвал слова Трампа хорошим знаком и отметил готовность Кубы к диалогу.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны Соединенных Штатов в отношении его страны усилилась до беспрецедентного уровня.
