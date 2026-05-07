Армянская оппозиция сама хоронит свои мифы

Автор: Лейла Таривердиева

Российский миллиардер Самвел Карапетян обещает бывшим жителям Карабахского региона Азербайджана вернуть их обратно. Хотя нет, немного уточним: Карапетян не говорит "я верну", он говорит, сделает так, чтобы они "получили право вернуться".

Этот момент очень важен, потому что демонстрирует небольшой прогресс в осознании армянской оппозицией реалий. Прежде реваншисты однозначно обещали карабахским армянам вернуть их обратно в случае прихода к власти. Теперь же Карапетян, да не он один, начинают понимать, что никого "вернуть" им не удастся, а отвечать за свои обещания придется. Вот Никол Пашинян говорит прямо и честно: вернуться на своих условиях армяне не смогут, поэтому вопрос лучше закрыть, чтобы не портить отношений с Баку. Карапетян, как лицо, которое согласно Конституции не может быть ни депутатом, ни премьером, так как пока еще является гражданином еще двух стран, имеет возможность болтать что угодно. Тем не менее, даже он постарался немного сбавить тон. Ранее его племянник Нарек, который под сенью дядюшкиной "славы" хочет взять большинство в парламенте и стать премьером, заверял армян, что они уже одной ногой в Карабахе, и следует проголосовать за его партию, чтобы туда отправилась и вторая нога.

А теперь о "праве". Карапетяну стоит откорректировать и эти свои заявления. Дело в том, что никто не лишал армян права вернуться в Карабах. Они имеют это право, они могут вернуться, но на условиях страны, в которой собираются жить. Жить они будут не в мифической "н̶к̶р̶" по своим правилам, а в Азербайджане и по законам Азербайджана. Это естественное требование суверенного государства. Никто не может его оспорить, ни одна международная организация не полномочна вмешиваться в законотворчество и конституционный порядок независимой страны. Добровольно выехавшие из Карабаха армяне не были лишены азербайджанского гражданства, чтобы иметь право жаловаться и требовать его восстановления. Они более тридцати лет прожили на территории независимого Азербайджана как иностранцы, в разрез требованиям Конституции и закона.

Мы сегодня наблюдаем массовые депортации незаконных мигрантов из США, стран Европы и России. Это абсолютно схожие ситуации. Никакие мифы о тысячелетней автохтонности армян в Азербайджане аргументами в их пользу послужить не могут. После восстановления своего суверенитета над всеми территориями, Баку предложил армянам остаться, приняв гражданство страны проживания. Отказались? Отказались. На кого же теперь обижаться?

Уже сотню раз сказано и повторено: армяне, добровольно, не насильственно, не под давлением и не под угрозами покинувшие Карабахский регион Азербайджана, могут вернуться в любое время, но с соблюдением определенных условий принимающей стороны. Не так, что армяне вернутся толпой и начнут снова создавать проблемы стране. Право на возвращение получат те, кто примет гражданство Азербайджана и согласится жить по его законам, кто не был замечен в преступлениях против азербайджанского народа. В последнем случае, конечно, будет реалистичный подход. Вся армянская масса так или иначе была замешана в сепаратизме и этнических чистках. Но есть те, кто просто бегал с тетрисной тряпкой, а есть те, кто резал и жег. Участие в войне не означает автоматически совершения военного преступления. Также и военные действия не могут быть оправданием для массовых военных преступлений против мирного населения.

Даже Карапетяну должно быть ясно, что люди, обагрившие руки кровью азербайджанских детей и стариков, а также их семьи, никак не могут жить на территории Азербайджана. На территории Азербайджана они могут находиться только за решеткой. Боевики, спрятав форму под платья своих жен, переместились в Армению под видом мирных жителей. И теперь им лучше остаться на "исторической родине" и не пытаться добиваться каких-то прав, которых у них по определению нет и быть не может.

И еще - дающие армянам обещания не должны забывать, что своими действиями активизируют зеркальный процесс обеспечения прав на возвращение азербайджанцев на свои земли в Армению. Карапетян думает, что ему удастся каким-то образом избежать этой ситуации? Напрасно. Стань он реально премьером и подними он вопрос "прав армян", вопрос прав азербайджанцев активизируется незамедлительно и обрушит все его "грандиозные" планы. Армянская оппозиция фактически загнала себя в карабахский "капкан".

Как Самвел Карапетян собирается сделать так, чтобы эти армяне получили право вернуться? Если он собирается действовать так, как действовал карабахский клан - через диаспору, то это пустое занятие. Он хвастает, что никто не оказал сепаратистам такую помощь, как он. И умалчивает, что как раз благодаря "помощи" таких, как он, эта сотня тысяч человек сидит сейчас в Армении и используется в качестве инструмента на внутриполитическом поле. Действующее правительство обходится с "беженцами" честно, реально рисуя ситуацию, хотя это однозначно лишает правящую партию их голосов. А оппозиция использует их направо и налево, они для предвыборной кампании реваншистов как спасательный круг.

Были времена, когда кандидаты на высокие посты в Армении давали обещание добиться для армян Карабаха "права на самоопределение". Теперь жаждущие власти обещают добиться для них "права на возвращение". Не нужно быть профессиональным аналитиком, чтобы догадаться с одного раза, чем все это закончится.

И напоследок. Сообщается, что в середине апреля Самвел Карапетян решил отказаться от гражданства России и Кипра (!) и уже начал процедуру, чтобы получить право баллотироваться в премьеры. Ему кажется, что дела его партии идут хорошо и победа на выборах ей обеспечена, так что можно рискнуть. Если успеет, конечно. Процедура выхода из гражданства достаточно долгая, но лобби в России может постараться ускорить дело, как его ускорили ради Варданяна.

Однако тут есть большое НО. В свое время Рубен Варданян тоже отказался от российского гражданства в рамках расчетов на кресло премьера в Армении. А сегодня он об этом, наверняка, очень жалеет, потому что благодаря тому гамбиту не подпадает под новый закон РФ о защите российских граждан, арестованных или осужденных в других странах.

Одним словом, российскому... пока еще российскому миллиардеру Карапетяну стоит задуматься о своем будущем более серьезно.