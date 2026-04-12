Предвыборный цирк в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Многие любят следить за выборами в США. Точнее за тем, что происходит до них. Там кандидаты ведут активную борьбу, ведется агитация через всевозможные платформы (от соцсетей до букмекеров), дают обещания, рассказывают о планах, идут на дебаты. В целом зрелище интересное и миллионы людей следят, чтобы узнать, кто же победит. Не менее интересно наблюдать и за тем, как этот процесс происходит в Армении. Не потому что там есть все вышеперечисленное. Отнюдь. Это просто комедия, которую стоит посмотреть. И в главной роли сейчас выходящая из кожи вон оппозиция, в частности, Самвел Карапетян, которого можно назвать Варданяном 2.0.

Почему Варданян 2.0? Потому что почти схожая сущность. Миллионер-олигарх бросает Россию, благодаря которой он сколотил целое состояние, едет "спасать Родину" от "предателей" и пытается ворваться в "большую политику". Варданян это пытался сделать, незаконно пробравшись в Карабах. Там он делал популистические заявления, говорил приятные для ушей армян лозунги, и метил в кресло Пашиняна. Закончил он тем, что угодил в СИЗО. Карапетян в точности, шаг за шагом, проходит этот же путь, но в Армении. Единственное различие между ними то, что из СИЗО он временно вышел. Правда, все еще находится под домашним арестом, откуда он продолжает вешать лапшу на уши армянским избирателям. К примеру, выступая накануне из своей виллы он сделал несколько абсолютно идиотских заявлений.

Все приводить не будем, говорил Карапетян долго и занудно, но, в частности, Самвелка активно критиковал действующего премьера Никола Пашиняна, твердил, что Армении ныне необходима власть, которая готова пожертвовать всем ради страны, сильная экономика, новые рабочие места, улучшениее уровня жизни людей, новые возможности для бизнеса и сельского хозяйства. В принципе, он прав - Армении это все необходимо. НО - у Пашиняна этот же курс. Он это все уже сделал или делает, принимая предложенный Азербайджаном мир и налаживая отношения с Баку. А это, по-мнению реваншистов, "абсолютно не то, что нужно делать". Почему - они не поясняют, даже когда от этого есть реальные плюсы для страны. Разрушенная бензиновая монополия является тому свидетельством. Это мы еще не говорим о том, что будет с открытием коммуникаций. В общем перспективы у Армении уже не те, что были в период конфликта с Азербайджаном. Они в разы лучше.

Всякие карапетяны, кочаряны, саргсяны и другая оппозиционная нечисть этого не понимают. Все они говорят о том, что нужно вооружаться, что, давайте будем честны, станет самоубийством для Армении, если новая власть захочет спровоцировать очередную войну.

Тем не менее, Самвел твердит: "Нужна профессионально перевооружённая армия, которые действительно будут гарантировать мир не словами, а делом. Армения должна стать безопасной, мирной, богатой и сильной страной".

Во-первых, Армения уже является безопасной страной, потому что ей абсолютно ничего не угрожает, ибо мирная повестка этому гарант. Богатой она может стать, если Ереван будет делать то, что во благо региона. Во-вторых, "гаратировать мир делом"...Каким таким "делом"? На что пытается намекнуть Карапетян? Новую войну? Опять оккупирует Карабах? Как? Перевооружить армию у Армении средств нет. У нее есть гораздо большие внутренние проблемы и миллионы Самвелки - это капля в море по сравнению со средствами на вооружение, которые имеются у Азербайджана. Так что проигрышь в этом направлении гарантирован уже сейчас. Никаких шансов на победу нет и не будет никогда.

Кстати, ранее Пашинян заявил журналистам, что его оппоненты "выступают с позиций ревизии мира с Азербайджаном", а это означает "неизбежную войну максимум осенью" в случае их победы на парламентских выборах 7 июня. Позднее он добавил, что "катастрофическая война" может произойти уже в сентябре, если возглавляемый им "Гражданский договор" не получит по итогам выборов конституционное большинство. Вроде все сказал по факту, ибо в Баку до сих пор не слышали ни одного положительного, мирного заявления от армянской оппозиции. Все они настроены на то, о чем говорит Воваевич. При этом, как бы парадоксально это ни звучало, Карапетян, выступая из своей виллы, обвинил Пашиняна (не смотря на его слова) в том, что тот хочет развязать войну (???). Не знаем, что курит Самвел, но сказал он следующий бред:

"В случае избрания меня премьер-министром Армению ждет мир. Мое обещание - в случае нашей победы и моего избрания премьером предстоящий сентябрь и каждый следующий месяц будут мирными".

Напоминаю, что двумя абзацами выше Карапетян делал реваншистские заявления, говорил о "вооружении и действиях". Так определись уже, что ты собираешься делать - воевать или мир сохранять? Чем твои экономические идеи отличаются от пашиняновских? Зачем за тебя голосовать, если уже все делается в этих направлениях?

В общем, ни бе, ни ме, ни кукареку. Избиратели в Армении должны помнить, Самвел Карапетян - это такая же непредсказуемость, как и Варданян. Тут одна амбиция - есть в кресло и получить власть. Все остальное, что он якобы обещает "сделать хорошо" для страны, - набор пустых формулировок без какого-либо внятного содержания. За этими словами нет ни четкого плана, ни понимания последствий. И главный вопрос здесь даже не в том, что именно он предлагает, а в том, что он может выкинуть в следующий момент. С таким уровнем противоречий и откровенного популизма невозможно предсказать его реальные шаги в случае прихода к власти. Очевидно одно: Карапетян говорит не то, что собирается делать, а то, что, как ему кажется, хотят услышать. И в этой ситуации доверия к его словам нет и быть не может. Он явно врет, причем делает это настолько грубо и несогласованно, что даже не пытается выстроить логичную линию.