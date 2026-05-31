В Азербайджане выросло кредитование домашних хозяйств

По состоянию на 1 мая текущего года объем кредитов, предоставленных домашним хозяйствам действующими в Азербайджане банками и небанковскими кредитными организациями, составил 19,683 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным ведомства, данный показатель в месячном сравнении увеличился на 321,3 миллиона манатов, или на 1,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 2,1 миллиарда манатов, или на 12%.

Отметим, что в общей сложности на 1 мая текущего года кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 33,246 миллиарда манатов. Это означает рост в месячном сравнении на 314 миллионов манатов, или на 0,9%, а по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года - на 2,8 миллиарда манатов, или на 9,4%.