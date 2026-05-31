В Баку впервые пройдет экономический диалог Азербайджана и США

В рамках Бакинской энергетической недели 2 июня состоится первый Азербайджано-американский экономический диалог, организованный совместно Министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственным департаментом США в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятия будут обсуждены перспективы сотрудничества в области региональной взаимосвязанности, торговли, промышленности, инвестиций, энергетической безопасности, транзита, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Также предусмотрено проведение специальных сессий с участием представителей деловых кругов обеих стран и подписание ряда документов о сотрудничестве.