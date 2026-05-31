Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем - 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20° тепла, в некоторых местах 23-26° тепла.

