Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются медленно.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Вашингтон постепенно добивается поставленных целей, однако переговорный процесс затягивается из-за жесткой позиции иранской стороны.

"Мы медленно добиваемся того, чего хотим. Они жесткие переговорщики, и на это уходит время", - отметил президент США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп считает реакцию Ирана на предложения США недостаточно оперативной.