https://news.day.az/politics/1838081.html
Замглавы МИД Мексики поздравила Азербайджан - ФОТО
Заместитель министра иностранных дел Мексики Мария Тереса Меркадо приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 28 мая - Дню Республики Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом она сообщила в своей публикации в социальной сети X.
"Поздравляю народ и правительство Азербайджана!" - написала Мария Тереса Меркадо.
Вместе с ней в мероприятии участвовали депутат Палаты депутатов Мексики Корина Вильегас Гуарнерос и посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев.
Стороны подтвердили прочность двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном, подчеркнули общие ценности и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.
