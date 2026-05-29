Замглавы МИД Мексики поздравила Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Мексики Мария Тереса Меркадо приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 28 мая - Дню Республики Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила в своей публикации в социальной сети X.

"Поздравляю народ и правительство Азербайджана!" - написала Мария Тереса Меркадо.

Вместе с ней в мероприятии участвовали депутат Палаты депутатов Мексики Корина Вильегас Гуарнерос и посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев.

Стороны подтвердили прочность двусторонних отношений между Мексикой и Азербайджаном, подчеркнули общие ценности и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.