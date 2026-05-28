Президент Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу принять сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Этот знаменательный праздник, отмечаемый как день образования первой демократической республики в мусульманском мире, является для народа Азербайджана символом свободы, суверенитета и прогресса.

Словацкая Республика высоко ценит традиционно дружественные отношения с Азербайджанской Республикой, находящиеся на хорошем уровне. Отношения между нашими странами значительно укрепились после первого официального визита Вашего превосходительства в Словакию в декабре прошлого года.

С нетерпением жду официального визита в Вашу прекрасную страну, который состоится в скором времени. Уверен, что взаимный обмен визитами на самом высоком уровне еще больше углубит наши отношения, откроет новые возможности для сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной и культурной областях.

Господин Президент, прошу принять мои наилучшие пожелания Вам крепкого здоровья, личного благополучия и новых успехов на высшем государственном посту.

В то же время желаю Вам, а также всему азербайджанскому народу дальнейших успехов, благополучия и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее почтение".