https://news.day.az/officialchronicle/1837852.html Президент Финляндии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
От имени народа Финляндии и от себя лично выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 108-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.
Выражаю надежду на продолжение конструктивного сотрудничества и субстантивного диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
