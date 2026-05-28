https://news.day.az/politics/1837820.html МИД Пакистана поздравил Азербайджан Министерство иностранных дел Пакистана поздравило Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X. "С Днем независимости, Азербайджан!
МИД Пакистана поздравил Азербайджан
Министерство иностранных дел Пакистана поздравило Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.
"С Днем независимости, Азербайджан!
Правительство и народ Исламской Республики Пакистан сердечно поздравляют правительство и народ Азербайджанской Республики", - говорится в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре