https://news.day.az/economy/1837803.html В Грузии пройдет церемония открытия БТК - ДАТА Официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс назначена на 2 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мероприятие пройдет на станции Ахалкалаки в Грузии. Ожидается участие в церемонии официальных лиц Грузии, Азербайджана и Турции.
Отметим, что железнодорожная линия БТК функционирует в тестовом режиме с 2017 года. Протяженность магистрали составляет 827 километров, из которых 213 километров проходят по территории Грузии.
