В Грузии пройдет церемония открытия БТК

Официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс назначена на 2 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мероприятие пройдет на станции Ахалкалаки в Грузии.

Ожидается участие в церемонии официальных лиц Грузии, Азербайджана и Турции.

Отметим, что железнодорожная линия БТК функционирует в тестовом режиме с 2017 года. Протяженность магистрали составляет 827 километров, из которых 213 километров проходят по территории Грузии.